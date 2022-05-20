«Неустойчивая система может легко расшататься» 20.05.2022, 13:23

3,030

Белорусский режим тонет в подковерных играх.

Мне кажется, что борьба за кресла в госаппарате после чисток 2020-2021 все сильнее "ушатывает" и так хрупкий кадровый и коммуникативный фундамент в госаппарате, пишет Telegram-канал "Народны дэпутат".

Вероятно, что бывшие силовики, занявшие освободившиеся посты, начинают ощущать давление гражданского сектора, который все сильнее не доволен армейщиной и узостью мышления аппаратчиков в погонах. Порой реваншизм против силового блока напоминает забытые времена, когда правительство выстраивало свою собственную кадровую политику, без оглядки на личности. Силовики же, закрепившие за собой ряд мест в системе управления, цепляются разными барсуковыми и хоменками за свои места, стараясь повышенной лояльностью сохранить и приумножить достигнутое, все чаще допуская ошибки и входя в противоречия с "гражданскими". Обыски и вливание пропагандистов в "Кнігаўку" в день ее открытия – ни что иное как стремление показать борьбу с зачахнувшим, но якобы потенциально опасным оппозиционным сопротивлением. Вот, мол, вскрыли очередное гнездо. Такое вырезание национальных инициатив, не имеющих к настоящему времени ничего общего с политикой – личная инициатива небольшого количества людей, в основном в погонах, которым нужна хотя какая-то борьба как показатель своей эффективности, потому как ничего другого они делать не умеют. Только разоружать безоружного и бить беззащитного.

И вот такие поступки, мягко говоря, не находят поддержки у гражданских чиновников, которые все сильнее отдаляются от бывших офицеров (?), перенесших свои методы и стиль управления в чуждую им среду, на гражданку.

Система управления пятилетней и ранее давности – кадры в администрации, силовики – в совбезе, экономика – в правительстве, хочет быть таковой и сейчас к этому она стремится. Передел идет и он неизбежен, но находит препятствие лишь в непонятном статусе ВНС, закон о котором должен быть написан к концу года. Что будет потом – одному черту известно, а пока карьерные лифты со скрежетом расталкивают друг друга и этот скрежет порой доносится наверх.

Обыск и пропагандисты в "Кнігаўцы" – это крохотный маркер неустойчивости системы, которая даже белорусскоязычный книжный магазин рассматривает как угрозу своего существования. Казалось, что белорусский орел мух уже не ловит, как и не ловит маленьких птичек. Орел слишком сильная и гордая птица. Оказалось, что ловит. На маленькую Кнігаўку по сути напала государственная машина, каков масштаб цели, таков и масштаб возможностей и власти. И, как видно, хорошо, если этот властный масштаб умещается в силуэт воробья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».