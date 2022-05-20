Защитник Мариуполя показал последние фото с «Азовстали» 3 20.05.2022, 13:28

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Украинские воины держали здесь оборону три месяца.

Боец полка "Азов" Дмитрий Казацкий, позывной "Орест", поделился, вероятно, последними фотографиями с территории заблокированного меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе.

"Ну, вот и все. Спасибо за приют, "Азовсталь", – место моей смерти и моей жизни", – написал он в Twitter и добавил:

"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи".

Почти три месяца отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы и тероборона города держали оборону на "Азовстали".

Операция по спасению защитников Мариуполя: что известно

Напомним, 17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

Агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали с "Азовстали".

Для возвращения их домой планируется обмен.

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