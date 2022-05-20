Во Вьетнаме нашли ранее неизвестный вид крокодила 1 20.05.2022, 13:40

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Его назвали «острорылым».

Исследователи из Тюбингенского университета обнаружили во Вьетнаме окаменелости ранее неизвестного вида крокодилов. Они принадлежали почти четырехметровому гиганту, предку длинномордых крокодилов, которые сегодня находятся на грани исчезновения из-за охоты, пишет «Хайтек».

Возраст обнаруженной окаменелости составляет от 35 до 39 миллионов лет. У нее полностью сохранился скелет, что дает широкое представление о жизни, происхождении и распространении древних крокодилов. По словам палеонтологов, этот вид жил в самых разных регионах: от Северной Африки и Европы до Юго-Восточной Азии.

Гавиалы имеют длинную морду и специализируются на ловле рыбы. Живущие сегодня представители этого семейства находятся под угрозой исчезновения: ложный гавиал (Tomistoma schlegelii) на Малайском полуострове, Борнео, Суматре и Яве, а также гавиал (Gavialis gangeticus) в Непале и Индии. Точная связь между этими современными видами крокодилов еще окончательно не выяснена, несмотря на генетические исследования.

Основываясь на многочисленных ископаемых находках ложных гавиалов из Северной Африки и Европы, палеонтологи полагают, что этот вид крокодилов возник более 50 миллионов лет назад в западной части Тефии, предшественнице современного Средиземного моря. Однако мало что известно о том, как, почему и когда именно этот вид попал в Южную Азию.

Недавно описанный вид был назван Maomingosuchus acutirostris (acutirostris в переводе с латыни означает «острорылый») и, наряду с известными видами крокодилов из Южного Китая и Таиланда, является старейшим представителем ложных гавиалов в Азии. «Результаты показали, что распространение этих видов в Азию было не разовым событием, а скорее, сложным сценарием, — сказал Тобиас Массонн из Зенкенбергского центра эволюции человека и палеоокружающей среды Тюбингенского университета. — Данные предполагают, что родственники ложного гавиала трижды независимо колонизировали Юго-Восточную Азию. Первая колонизация стволовой линией Maomingosuchus из Северной Африки и Западной Европы в Восточную Азию произошла в эпоху эоцена, более 39 миллионов лет назад».

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