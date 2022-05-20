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Евросоюз выплатил Украине €600 миллионов макрофинансовой помощи

  • 20.05.2022, 13:40
Евросоюз выплатил Украине €600 миллионов макрофинансовой помощи

Новый транш переведен сегодня.

Евросоюз выплатил Украине транш €600 млн в рамках предоставления макрофинансовой помощи в размере €9 млрд.

Об этом 20 мая в Twitter заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы выплатили новый транш в размере €600 млн в рамках макрофинансовой помощи Украине. Мы предложили дополнительный кредит в размере €9 млрд для Украины в 2022 году", – написала президент Еврокомиссии.

Также она подчеркнула, что ЕС будет работать над платформой реконструкции, "чтобы помочь восстановить Украину как свободную демократическую страну".

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