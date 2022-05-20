«Администрация школы хочет идти в ресторан, конечно, за наш счет» 7 20.05.2022, 13:56

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Фото: onliner.by

Во сколько обойдутся выпускные в школах и детсадах?

Еще несколько недель — и в белорусских школах прозвенят последние звонки, подростки получат аттестаты, а потом некоторые из них отправятся отмечать выпускной. К «когорте» празднующих присоединятся выпускники помладше — девятиклассники и те, кто заканчивает детский садик. Журналисты zerkalo.io узнали, как собираются отмечать этот праздник выпускники и сколько денег ушло на приготовления.

«В ресторан хочет идти администрация школы, конечно, за наш счет»

В этом году сын Алины (имя изменено. — Прим. ред.) из Молодечно заканчивает 11 классов. Женщина рассказала, что о грядущем выпускном родители учащихся начали думать еще осенью прошлого года. Но она никак не предполагала, что у актива родителей так «разыграется аппетит» и ближе к празднику сумма на мероприятие для ее семьи будет «заоблачной».

Бюджет для выпускных экзаменов и торжества после получения аттестата рассчитывали вместе. Окончательное решение по сумме Алине не понравилось.

— Поборы для всего. Например, к экзаменам, кроме тетрадей и ручек для детей, мы должны купить комиссии продукты, не только печеньки, но и колбаску желательно — они ж долго тетради проверяют, кушать хотят, — возмущенно рассказала женщина.

Также родители определяли, на какую сумму должны быть подарки для учителей — большинство проголосовали за то, чтобы они были в пределах 20−30 рублей. Но в итоге почему-то «пару человек решили», что они будут по 50 рублей. Педагогов не меньше десяти, еще классному руководителю нужен подарок, но солиднее и дороже.

— Букеты учителям собираются покупать по 120 рублей! Я маме не могу такой подарить, а тут чужим людям! А еще подарок школе — строительные леса, думаю, это по согласованию с директором. Но когда мы попросили, чтобы детей в школе снимал наш фотограф, то она не разрешила, мол, надо тот, которого они предоставят.

Было решено, что к выпускному нужно сделать фотоальбом — он стоил 35 долларов (около 88 рублей), можно купить фото в электронном формате за 15 долларов (около 38 рублей).

Непосредственно к торжеству был заказан баннер для фотозоны. После получения аттестатов дети в сопровождении взрослых пойдут в ресторан, который находится в ледовом дворце.

— В ресторане плата за одного человека — примерно 80 рублей. С нами хочет идти администрация школы, конечно, за наш счет. Сын мой очень хочет там быть, поэтому я согласилась, так что идем вместе. Но если бы он отказался — я бы прыгала до неба.

Пока родители сдавали на экзамены и выпускной по 100 долларов (около 250 рублей) и 150 рублей, но, скорее всего, сборы не окончательные.

— Еще же нужна одежда для выпускного. Заказала сыну костюм, он обойдется около 350−400 рублей, еще купим туфли — на них уйдет рублей 100. Денег нет, помогает бабушка, также есть карта рассрочки — по ней покупаю. Сын говорил, что девочки вообще по два платья готовят — одно на последний звонок, второе на выпускной.

О своем наряде для ресторана Алина особо не заботится, говорит, «что есть, то надену, а может майку в сэконде куплю».

«Хотят «очень круто и показушно»

Регина (имя изменено. — Прим. ред.) — близкая родственница выпускника гимназии из Фаниполя. Девушка до мельчайших подробностей знает о том, как будет проходить мероприятие после получения аттестата у подростка. Говорит, она этими планами шокирована — сама несколько лет назад заканчивала школу и такой «помпезности» не было и в помине.

Официальная школьная часть особых вопросов не вызывала — цветы, подарки учителям и гимназии. А вот из-за неофициальной, которая последует после вручения аттестатов, родители «разругались».

— В гимназии проходили собрания, на которых родители обсуждали, как пройдет выпускной, спрашивали мнение детей. Договорились, что надо снять кафе или усадьбу в городе или рядом, там и отметить торжество. Но никто не ожидал, что в начале апреля мы получим документ в Excel со стоимостью всех расходов, которые окажутся огромными, — вспоминает Регина.

По словам девушки, пять родителей детей из двух классов выпускников (оба класса решили праздновать вместе) хотят провести неофициальную часть торжества «очень круто и показушно».

— В перечне была фотозона, лимузины, которые повезут детей от школы до ресторана, а это максимум два километра, красная дорожка в ресторан, какая-то велком-зона с аниматорами в костюмах — они поведут выпускников к праздничному столу.

За все «фишки» надо платить. Например, ведущий «зарядил» цену за свои услуги 600 долларов (около 1500 рублей), велком-зона обошлась бы около 300 долларов (около 750 рублей). А еще нужны деньги, чтобы украсить зал, пригласить фотографа и видеографа, оплатить основные блюда праздничного стола и докупить дополнительные.

— Родители с выпускниками разделились на два лагеря: тех, кто выступал за «крутость», было меньше. Люди отказывались оплачивать такие большие суммы. Ведь семьи с разным материальным достатком, есть многодетные, кто-то один воспитывает ребенка.

Да и далеко не все выпускники хотели «крутости», некоторые предлагали бюджетный и веселый вариант — напоследок проехать на желтом школьном автобусе.

— Про наряды это вообще отдельный разговор — кто-то из родителей мальчиков покупает им рублей за 500 костюм-тройку и дорогие туфли, чтобы было «солидно красиво». Ну зачем эти туфли? Они ж потом просто стоять будут — потому что сейчас все парни в кроссовках ходят. Боюсь представить сколько тратят на девочек, там же еще прическа, макияж, маникюр!

Пока расходы семьи выпускника, о котором рассказала Регина, составляют 210 долларов (около 526 рублей), с учетом того, что оба родителя идут в ресторан тоже. От лимузина они отказались, часть «фишек», после «бунта» родителей, к примеру, велком-зону организаторы «выкинули» сами.

«Пусть бы минимально дети могли собраться своей компанией»

После девятого класса многие учащиеся уходят из школы в колледжи, лицеи, для кого-то из них родители устраивают выпускной.

— Сын поступает в колледж, так что такого выпускного, как у старшеклассников, у него не будет. Подумала, что так нельзя, предложила другим родителям организовать для детей праздник, хотя бы минимальный. Меня большинство поддержали, отказались только три человека, — рассказала минчанка Анна.

После получения свидетельства о базовом образовании детей поведут на квест, за него надо будет заплатить 20 рублей каждому участнику. После этого ребята отправятся в пиццерию — там каждый из них будет платить за заказ самостоятельно, в зависимости от того, что заказал. В кафе им подадут большой пятикилограммовый торт, который родители заказали заранее, стоит лакомство около 200 рублей.

У Жанны (имя изменено. — Прим. ред.) из Логойска в этом году сын также заканчивает базовую школу. Выпускной для девятиклассников — это получение свидетельства и концерт в школе.

— Подарки учителям мы не дарим. На экзамене только будет три цветка стоять на столе. После событий 2020 года вообще отношения со школой у родителей стали сухими, с их стороны тоже — никто ничего у нас не просит, мол, ничего не нужно, все в добровольном порядке.

Родители хотели отвезти детей в контактный зоопарк в Барановичах, а потом посидеть в беседке. Увы, не вышло — возникли сложности с транспортом.

— Думаю, дети сами разобьются на небольшие компании и отправятся гулять.

У Лады (имя изменено. — Прим. ред.) из Минска двое детей, оба выпускники: старший заканчивает девятый класс, младший ребенок — детский сад.

— С выпуском старшего вообще ничего не понятно — собрание родительское будет 25 мая, там может что-то решится. Пока мы сдали по 10 рублей на экзамены и на этом все. Наш класс ни к чему не готовился — не дружный.

Классный руководитель настаивала на поездке в Гольшаны, но дети были против, поэтому поездка не состоится.

— Это плохо. Пусть бы минимально дети могли собраться своей компанией, пару человек взрослых для организации процесса. Мы живем возле парка Павлова, можно было туда выйти, хотя бы шашлыки поджарить, посидеть на покрывальцах и пообщаться. Но у нас в классе есть родители, которые категорически против всяких сборов-поборов, они только за то, чтобы ничего не проводить и лишних денег ни на что не тратить. А я бы хотела праздник для своего ребенка, чтобы он куда-то пошел и чтобы ему это запомнилось.

Движения больше, а материальные траты небольшие

У младшего ребенка Лады на выпускном в детском саду движения больше, хотя материальные траты небольшие. Сперва будет концерт, потом небольшой сладкий стол, дети получат в подарок книгу. Презенты преподнесут заведующей, воспитателям, музыкальному работнику и физруку. На эти цели родители сдавали по 70 рублей.

Оксана из небольшого поселка в Червенском районе за организацию выпускного в детском саду взялась сама — когда увидела, что время идет, а все родители о предстоящем событии молчат.

— Устроила голосование, кто сколько денег готов сдать на выпускной. Определили, что 110 рублей будет нормально. Набросала, что можно сделать на эту сумму, и пришла к родителям с готовым «бизнес-планом». Никто не стал спорить, лишь возникли разногласия в одном — выпускать ли воздушные шары в воздух. Решили, что нет, не будем загрязнять окружающую среду.

На выделенный бюджет у детсадовцев будет красивый зал с фотозоной, фотограф, дипломы, книги в подарок, небольшое угощение. Воспитателям подарят цветы, в районе 50 рублей за букет, конфеты и сертификат в магазин.

— Кстати, все сдавали деньги дружно, ни с кого не пришлось их «выколачивать», даже несмотря на то, что у нас сельская местность, много кто из деревень и у людей очень большая разбежка по зарплате. А отчета за потраченные деньги с меня никто не требует — доверяют.

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