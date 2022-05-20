Командир «Азова»: Тяжелораненых с «Азовстали» удалось эвакуировать с последующим обменом 2 20.05.2022, 13:59

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Спасение защитников Мариуполя происходи при соблюдении трех важнейших условий.

Командир "Азова", подполковник Денис Прокопенко заявил об эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" и назвал условия Украины, при которых она происходит.

Об этом говорится в новом обращении Прокопенко, передает УНИАН.

Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок мы постоянно говорили о трех важнейших для нас условиях: гражданские, раненые и погибшие, отметил Прокопенко.

"Удалось эвакуировать гражданских, тяжелораненые получили необходимую помощь - их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию. Относительно погибших героев - процесс продолжается. И надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих героев", - рассказал о ходе эвакуации военный.

17 мая Украина начала операцию по спасению бойцов "Азовстали". Пока Минобороны не раскрывают детали эвакуации раненых украинских военных с территории завода в Мариуполе.

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