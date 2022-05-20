Ученые разработали ночную батарею — полную противоположность солнечной панели 1 20.05.2022, 14:05

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По какому принципу она работает.

Группа ученых из Университета Нового Южного Уэльса сконструировала действующий прототип «ночной батареи», которая в техническом плане является полной противоположностью солнечных панелей. Здесь используется тот же самый принцип P-N перехода в полупроводниках, но он работает в обратном направлении. Технология получила название «терморадиационного диода», пишет techcult.ru.

Концепция такой батареи появилась еще в 2014 году и основана на том, что все пространство вокруг нас пронизано потоками энергии в разной форме, которые можно перехватить. Например, когда в течение дня солнечный свет облучает поверхность Земли, он не только бомбардирует ее фотонами, но и нагревает. А ночью это избыточное тепло устремляется в холод космоса, что порождает инфракрасное излучение от поверхности планеты. Получается, что мы можем собирать энергию нашей звезды и днем, и ночью, при помощи аккумуляторов разных типов.

Терморадиационный диод построен на основе деталей от солнечной панели и очков ночного видения. Он может перехватывать инфракрасное излучение от любого источника, но его эффективность напрямую зависит от разницы температур источника и диода. Эта эффективность пока не слишком высока: при разнице температур в 12,5 ℃ плотность электрической мощности составила 2,26 мВт, или 1,8 % от мощности самого излучения.

Однако расчеты показывают, что мощность «ночной» батареи вполне может доходить до 10 % от параметров солнечной панели, работающей в той же местности и при той же погоде. Что еще важнее, источником инфракрасного излучения может быть любой нагретый объект — например, двигатель машины или горячая стена производственного цеха. Даже человеческое тело излучает тепло, причем зачастую впустую, поэтому можно сконструировать некий вид одежды, которая будет собирать эту энергию и подзаряжать небольшие гаджеты.

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