Андрей Санников выступит на Антивоенной конференции в Вильнюсе

Андрей Санников выступит на Антивоенной конференции в Вильнюсе1
- 20.05.2022, 14:07
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Начало — в 15.00.
20 мая в Вильнюсе проходит вторая Антивоенная конференция, организованная Форумом свободной России.
На мероприятии обсуждаются вопросы глобальной международной безопасности, социально-экономические последствия войны, сценарии развития событий внутри России и методы противодействия путинской военной машине.
На панельной дискуссии, которая начнется в 15.00 (по Минскому времени) выступит лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.