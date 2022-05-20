Андрей Санников выступит на Антивоенной конференции в Вильнюсе 1 20.05.2022, 14:07

1,188

Андрей Санников

Начало — в 15.00.

20 мая в Вильнюсе проходит вторая Антивоенная конференция, организованная Форумом свободной России.

На мероприятии обсуждаются вопросы глобальной международной безопасности, социально-экономические последствия войны, сценарии развития событий внутри России и методы противодействия путинской военной машине.

На панельной дискуссии, которая начнется в 15.00 (по Минскому времени) выступит лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».