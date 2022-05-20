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Андрей Санников выступит на Антивоенной конференции в Вильнюсе

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  • 20.05.2022, 14:07
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Андрей Санников выступит на Антивоенной конференции в Вильнюсе
Андрей Санников

Начало — в 15.00.

20 мая в Вильнюсе проходит вторая Антивоенная конференция, организованная Форумом свободной России.

На мероприятии обсуждаются вопросы глобальной международной безопасности, социально-экономические последствия войны, сценарии развития событий внутри России и методы противодействия путинской военной машине.

На панельной дискуссии, которая начнется в 15.00 (по Минскому времени) выступит лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

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