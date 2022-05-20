Белорусы продолжают игнорировать транспортный налог 20.05.2022, 14:28

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Сколько водителей бойкотируют оплаты?

На днях МНС по Витебской области обнародовало статистику по транспортному налогу, о котором, похоже, многие уже забыли — по крайней мере, до конца осени. В этом году нужно будет заплатить не позднее 15 ноября (81 рубль для стандартной легковушки). А в 2021-м необходимо было внести аванс — меньшую, чем стандартный платеж, сумму (29 рублей). Но и на такие траты пошли не все. Сколько неплательщиков в стране? Попробуем экстраполировать на основе данных из Витебской области, пишет onliner.by.

В Витебской области около 9,5 тысячи плательщиков транспортного налога не внесли авансовый платеж, предъявленный к уплате в 2021 году, на сумму 301,6 тысячи рублей, сообщает БелТА со ссылкой на областную налоговую инспекцию. По данным, озвученным Белстатом ранее, в Витебской области зарегистрировано 197 тысяч автовладельцев, в их собственности около 215 тысяч ТС. Считаем: неплательщиков — около 4,8 процента от общего числа хозяев машин в Витебской области.

Витебскую область рассматриваем не случайно. Дело в том, что именно в этом регионе обеспеченность автомобилями населения максимально приближена к среднему значению по стране. По данным на конец 2020-го, там было 334 легковушки на каждую тысячу населения, при этом всего по Беларуси это значение равно 335 автомобилям.

А теперь вернемся к экстраполяции: перенесем 4,8 процента отказавшихся от уплаты налога (в Витебской области) на всю страну. По состоянию на 2020 год всего в РБ было зарегистрировано около 3 094 600 автомобилей. Выходит, могли проигнорировать транспортный налог примерно 149 тысяч автовладельцев. Подчеркнем, эти вычисления не стоит воспринимать с научной точки зрения. Тем более что по официальным данным, аванс за транспортный налог внесли 98,5% автовладельцев страны.

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