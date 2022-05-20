Экс-канцлер Германии Шредер ушел из «Роснефти» 1 20.05.2022, 14:24

1,932

Герхард Шредер

Фото: AP

Вчера Европарламент проголосовал за введение санкций против политика.

Председатель совета директоров "Роснефти", бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул компанию. Об этом сообщается на сайте "Роснефти", передает gordonua.com.

Отмечается, что Шредер сообщил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Также совет директоров по такой же причине покинул Маттиас Варниг.

"Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку", – отметили в пресс-службе "Роснефти".

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ.

В Германии 78-летнего Шредера неоднократно критиковали за связи с российскими госкомпаниями, отмечает издание.

В 2006 году Шредер возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток".

С 2016 года он руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.

В последнее время его активно критиковали в Германии за отказ прекращать связи с Россией. Например, глава правящей СДПГ Ларс Клингбайль отрекся от дружбы с Шредером, который, по его словам, зарабатывает миллионы в российских государственных компаниях и отказывается отдаляться от Путина.

18 мая издание Spiegel писало, что Шредера власти Германии хотят лишить всех привилегий как экс-канцлера из-за связей с РФ.

Вчера Европарламент проголосовал за введение санкций против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Резолюцию с призывом к ЕС поддержало подавляющее большинство депутатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».