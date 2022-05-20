Российские военные ищут наркотики и коньяк своим командирам 3 20.05.2022, 15:08

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СБУ перехватила разговор оккупантов.

Российские военные ищут как доставить своим командирам наркотики. Также командование РФ заставляет своих военных доставать для них алкоголь.

Об этом сообщает СБУ.

Причем, как свидетельствует новый перехват СБУ, наркотические вещества оккупантам "завозят не скрываясь".

"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", - говорит российский военный своей жене.

Вместе с тем он добавляет, что у них есть денежный "общак" из которого еще надо взять средства на закупку коньяка. После чего разговор завершается.

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