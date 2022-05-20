Где в Минске отключат горячую воду в июне 20.05.2022, 15:11

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Список адресов.

В июне планируется отключение горячего водоснабжения по ряду адресов в Минске, сообщили в УП «Минсккоммунтеплосеть».

Так, горячей воды в первый месяц лета не будет в домах по следующим адресам.

С 1 июня

Ул. К. Маркса, 26; Малинина, 8, 10, 10а, 12, 14; пр. Рокоссовского, 27, 46, 48, 50, 52, к. 1; 54, к. 1; 56, 58, к. 1; 60, к. 1; 62, 64, 74, 74а, 76, 78, 80, 82; Плеханова, 46, 48, 48а, 93, 93а, 95, 97, к. 1–5; 99; Якубова, 48, к. 1–4; 52, 52а.

С 6 июня

Ул. Орловская,76.

С 7 июня

Ул. Л. Беды, 39.

С 8 июня

1-й пер. Окрестина, 36, 36а, 38; ул. Бельского, 39, к. 1–3; 41, 60; Волоха, 45, 47, 49, 51; Гурского, 21, к. 1 и 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а, 45; Дзержинского пр., 83, к. 16; 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 125,125а, 127, 129, 131; Е. Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20; Есенина, 3, к. 1 и 2; 4, 6, 6а, 6, к. 1–4; 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22; Одоевского, 52, 52а, 54; Каролинская, 1, 3, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 14; Каролинский проезд, 1, 5; Киреенко, 1, 3, 5, 5Б, 7; К. Либкнехта, 112; Космонавтов, 3, к. 1–6; 5, к. 1 и 2; 5а, 7, к. 1 и 2; 9, к. 1 и 2; 11, 13, к. 1 и 2; 15, к. 1 и 2; 17, 19, 21, 23, к. 1–3; 25, 27; Кулибина, 9, 11; Лермонтова, 43, 45, 49; Некрашевича, 6, 8, 10, 12; Н. Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47а, 51, 53, 55; Пономаренко, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 58, 58а, 60, 62; Прилукская, 46, 46а, 48, 50, 60; Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179; Чюрлёниса, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26; Я. Мавра, 64а, 68а, 68Б, 68в, 70; Я. Чечота, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.

С 9 июня

1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6а; Славинского, 6, 8а; Логойский тракт, 21, к. 6.

С 13 июня

3-й Железнодорожный пер., 10, 16; Грушевская, 65, 65а, 71, 73; Разинская, 62, 64.

С 15 июня

Ул. А. Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32; Авиации, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; Аладовых, 5, 7, 11а, 11Б, 11в, 15, 17; Барамзиной, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 20; Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, к. 2 и 3; 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Березогорская, 6, 7, 8; Голубка, 10, 12, 14; Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9; Звездная, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 41; И. Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22; Игнатовского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; Казимировская, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 21а, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Камайская, 18, 20; Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118; Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25; Колесникова, 1, 3, 3а, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 45а, к. 2; 47, 49; Кунцевщина, 2а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48; Купревича, 1, к. 1–5; 2, 3, 3в, 3, к. 2; 4, 5, к. 1–3, 5, 6; 7, 8, к. 2; 10, 12, 14; Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, к. 2 и 3; 33, к. 1 и 2; 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24; Лобанка, 4, 12, 14; Люцинская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17, к. 1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; М. Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 79, 79а, 83, 85, к. 1–5; 87, к. 1 и 2; 95, 97, 99, 99в, 99, к. 1–3, 5; 101, к. 1–3; 105, 107, 109, к. 1 и 2; 111, 113, 115, 117; Масюковщина, 2а; Матусевича, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68Б, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84; Маяковского, 35; Налибокская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46; Независимости пр., 164, 168, к. 1–3; 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182; Неманская, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85; Никифорова, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51; Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109Б, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158а, 160, 160Б; Программистов, 3, 9; Пулихова, 43; Ратомская, 2, 2а, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52; Ржавецкая, 45; Ромашкина, 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20; Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36, к. 1, 3–5; 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50Б, 52, 56, 58, 62, 64, 66; Руссиянова, 1, 3, к. 1–3; 4, 5, к. 1–3; 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, к. 1–4; 14, 15, 15, к. 2; 16, 17, 18, 21, 21а, 23, 24, 25, 26, 27, к. 1–3; 28, 29, к. 1 и 2; 30, к. 1 и 2; 32, к. 1 и 2; 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Селицкого, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; Стариновская, 2, 4; ЦУВД (здание и КПП), Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский сельсовет, 9 (д. Волма) Ф. Скорины, 34, 36, 36а, 40, 46, 50, 51, 52; Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24; Шабаны, 17; Шугаева, 3, к. 1–4; 7, 9, 11, 13, к. 1–3; 15, к. 1 и 2; 17, к. 1–3; 17Б, 19, к. 1–3; 21, 21, к. 1 и 2; 23, к. 1 и 2.

С 16 июня

2-й пер. Багратиона, 28, 30, 32; 3-й Брестский, 17а; ул. Авангардная, 43, 45, 46, 47, 48а, 49, 51, 52, 52а, 54; Алибегова, 3, 5, 7; Аэродромная, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42; Багратиона, 69, 71, 73, 73а; Богдановича М., 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21; Брестская, 40; Германовская, 9, 15, 15Б, 17, 19; Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14Б, 15, 16, к. 1; 17; Дзержинского пр., 74, 76, 78, 79а, 79, 80, 81, 104, 106; Запорожская, 22, 24а, 26, 32, 34, 36, 38, 40; Казинца, 13, 15, 17, 19, 21, 21, к. 3 и 4; 25а, 27а; Любимова пр., 4, 6, 8; Менделеева, 4, 6, 8, 10, 10а, 12; пр. Газеты «Звязда», 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19в, 21, 23; пр. Газеты «Правда», 1, 3а, 3, 5, 5а, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 14а, 14, к. 2 и 3; 16, 20, 22, 26, к. 2; 27, 30, 32, 34, 38, 40, 40, к. 1 и 2; 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 56, к. 2; 58, к. 2; 54, 60, к. 2; 64, к. 2; Семашко, 5, 7, 9, 11, 13, 13, к. 1; 15а, 15, 17; Старовиленская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Сторожевская, 3, 5, 7; Троицкая набережная, 4, 6, 8; Уральская, 8а, 10а; Филимонова, 3, 3, к. 2; 5, к. 1; 7, 7а, 7Б, 10, 14 (2-я и 3-я секции); Фроликова, 19, 21, 23, 23а, 25; Черниговская, 46, 46а, 46, к. 2.

С 27 июня

Победителей пр., 112.

С 29 июня

Грушевская, 15, 17.

Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчерам УП «Минсккоммунтеплосеть» по тел. 272-78-88, филиала «Минские тепловые сети» по тел.: 298-27-27, 298-27-37 или ЦДС РУП «Минскэнерго» по тел. 373-35-24. Также можно обратиться в ближайшие ЖЭУ.

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