Ученые рассказали про ягоду, которая улучшает эпизодическую память 1 20.05.2022, 15:16

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Также она снизит уровень «плохого» холестерина в крови.

Добавление клюквы в рацион на регулярной основе помогает улучшить эпизодическую память и работу мозга у людей старше 50 лет, а также снижать уровень «плохого» холестерина в крови, который увеличивается при нарушении обмена веществ и ведет к атеросклерозу. К такому выводу пришли ученые из Норвичской медицинской школы в Великобритании, Медицинского центра при Лейденском университете в Нидерландах и Пармского университета в Италии. Их исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition, пишет Naked science.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, уже к 2050 году 22 процента людей на нашей планете будут старше 60 лет. Это результат увеличения продолжительности жизни и, как отмечают специалисты, исключительное достижение. Но из-за риска развития множества хронических и дегенеративных неврологических состояний поддержание качества жизни на должном уровне представляет собой серьезную проблему.

Согласно прогнозам, распространенность той же деменции — приобретенного слабоумия — будет расти в два раза каждые 20 лет. Процессы, ведущие к снижению когнитивных функций и деменции, сложны и многофакторны, в итоге многие существующие сегодня фармакологические вмешательства не работают. Тем не менее задача остается: нужно как можно быстрее найти эффективные решения, чтобы сдержать заболеваемость.

Помимо генетической предрасположенности, на вероятность столкнуться с деменцией влияют многочисленные факторы окружающей среды, такие как питание, уровень физической активности, хронические болезни, курение и другие вредные привычки. Однако много что из этого списка — то есть часть образа жизни — можно поменять и тем самым снизить риск развития типичных старческих заболеваний.

По мнению авторов новой работы, один из возможных путей — включение в рацион клюквы (Vaccinium macrocarpon), которая особенно богата полифенолами — антоцианами, проантоцианидинами (типа А и В), флавоноидами и гидроксикоричными кислотами — и известна антиоксидантным и противовоспалительным действием. Как показали предыдущие эпидемиологические исследования, более частое потребление флавоноидов с пищей связано со снижением риска когнитивных нарушений и деменции, а продукты, богатые антоцианами (отвечают за придание красного, фиолетового и синего цветов некоторым фруктам и овощам) и проантоцианидинами улучшают познавательные функции.

Ученые провели двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором на протяжении 12 недель участвовали 60 здоровых человек 50-80 лет, в том числе супружеские пары. Из выборки исключили добровольцев, которые во время телефонного анкетирования сообщили о чрезмерном потреблении продуктов, богатых флавоноидами (не только фруктов, овощей, темного шоколада, какао, но и чая с кофе). Затем все испытуемые прошли несколько когнитивных тестов в сочетании с комплексными биохимическими и МРТ-исследованиями.

После всех проверок одной группе выдали пакетики (по четыре с половиной грамма) с порошком высушенной клюквы: они должны были потреблять по два таких пакетика ежедневно — один утром и один вечером, — но не менять привычный рацион и избегать пищевых добавок либо лекарств. Суточная доза клюквенного порошка была эквивалентна одной чашке или 100 граммам свежих ягод. Другая группа получила пакетики с плацебо, по вкусу напоминающим все ту же клюкву.

Изначально между всеми добровольцами не было никаких различий в общем балле по когнитивным тестам. Но после 12 недель эксперимента оказалось, что ежедневный прием лиофилизированного экстракта клюквы привел к значительному улучшению показателей зрительной эпизодической памяти параллельно с усилением перфузии (доставка крови и питательных веществ) ключевых нейронных областей, поддерживающих когнитивные функции у пожилых людей. Рабочая память и исполнительные функции — система высокоуровневых процессов, позволяющая планировать действия в соответствии с общей целью — при этом у всех участников остались неизменными.

«Наши результаты прямо противоречат предыдущему клиническому исследованию, в котором не выявили никаких существенных изменений в работе памяти после употребления клюквы. Несоответствие, вероятно, связано с продолжительностью приема (шесть недель против 12) клюквы или составом продукта (клюквенный сок против порошка лиофилизированной цельной клюквы).

Также у испытуемых, потреблявших порошок клюквы, выявили значительное снижение уровня липопротеинов низкой плотности, или «плохого» холестерина. Причем эффекты оказались наиболее выражены у пожилых мужчин, у которых наблюдали резкое снижение массы тела, уровней глюкозы, артериального давления и липопротеинов высокой плотности.

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