Украинские воины уничтожили еще шесть офицеров противника1
- 20.05.2022, 15:32
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ВСУ дают достойный отпор противнику.
Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Так, по информации СтратКома украинские воины уничтожили еще шесть офицеров противника, а именно:
• старшего лейтенанта Алдара Соктоева из Бурятии;
• старшего лейтенанта Богачевва Павла из Краснодарского края;
• командира инженерно-саперной роты 42 мсд Василенко Эдуарда из Беслана;
• лейтенанта Кемрана Гаджимагомедова;
• командира танковой роты лейтенанта Новикова Михаила из Брянска;
• командира инженерно-саперной роты старшего лейтенанта Александра Валяева из Твери.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 28 700 военных.