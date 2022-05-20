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Украинские воины уничтожили еще шесть офицеров противника

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  • 20.05.2022, 15:32
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Украинские воины уничтожили еще шесть офицеров противника

ВСУ дают достойный отпор противнику.

Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Так, по информации СтратКома украинские воины уничтожили еще шесть офицеров противника, а именно:

• старшего лейтенанта Алдара Соктоева из Бурятии;

• старшего лейтенанта Богачевва Павла из Краснодарского края;

• командира инженерно-саперной роты 42 мсд Василенко Эдуарда из Беслана;

• лейтенанта Кемрана Гаджимагомедова;

• командира танковой роты лейтенанта Новикова Михаила из Брянска;

• командира инженерно-саперной роты старшего лейтенанта Александра Валяева из Твери. 

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 28 700 военных.

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