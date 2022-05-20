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Украинская авиация громит российских оккупантов

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  • 20.05.2022, 15:39
  • 11,210
Украинская авиация громит российских оккупантов

Сильное видео опубликовал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Россия утверждает, что украинская авиация была уничтожена еще в начале полномасштабной войны. Но все мы знаем, что такое российская пропаганда. Авиация Украины, как Феникс, воскресает из пепла и мастерски уничтожает врагов.

Видео профессиональной работы летчиков опубликовал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Юрий Кочевенко.

На видео видно, как два украинских вертолета, поднявшись в небо, мастерски отрабатывают ударами вражеские войска. Информацию, где происходит атака, не указали. Однако все могут увидеть, на каком уровне Воздушные силы Украины справляются с тем, кто без приглашения пришел на нашу землю.

«Украинская авиация, которую по версии российской пропаганды уже несколько раз уничтожили, насыпает оркам. И чем дальше, тем сильнее», – подписал Кочевенко видео.

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