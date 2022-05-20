«Яйца подешевели, остальное — нет» 6 20.05.2022, 15:30

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Как в Беларуси изменились цены на некоторые социально значимые товары.

С конца октября 2021 года слуцкое региональное издание «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.

Стоимость некоторых социально значимых товаров зафиксирована в первой половине дня, 20 мая 2022 года. Предыдущий обзор журналисты делали 18 апреля.

За месяц подорожали голень цыпленка, молоко, сливочное масло, слуцкий сахар и хлеб (цена с социальной скидкой). На 10 копеек подешевели куриные яйца С-1.

Масла подсолнечного рафинированного «Золотая семечка» в литровой бутылке не было, только в расфасовке 0,5 л. Такая бутылка стоит 3,78 рубля (с социальной скидкой — 3,4 рубля). Получается, что литр масла стоит 7,56 рубля.

Напомним, что с 1 января этого года МАРТ больше не регулирует цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп.

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