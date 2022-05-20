Белорусские банки вводят очередные изменения 1 20.05.2022, 15:33

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Какие новшества ожидают белорусов?

Банки продолжают вводить очередные новшества. Некоторые из них касаются валютных операций, другие — депозитов. Журналисты zerkalo.io рассказывают, какие изменения подготовили банки за последние дни.

«Беларусбанк» с 12.00 20 мая отменил запрет на переводы из-за рубежа в белорусских рублях на свои карточки Visa, Mastercard. Проще говоря, снова можно переводить деньги из-за границы, в таком случае происходит конвертация, если перечисление в валюте.

Также банк 20 мая отменил запрет на снятия наличных в своих банкоматах по картам Visa и Mastercard иностранных банков.

«Ограничение по снятию наличных денежных средств в банкоматах банка с использованием карточек UnionPay International, эмитированных банками-нерезидентами, в размере 200 белорусских рублей в неделю на одну карту, продолжает действовать», — уточняют в банке.

«Банк ВТБ (Беларусь)» c 23 мая приостанавливает прием дополнительных взносов по срочным и условным безотзывным рублевым вкладам. «Клиенты банка могут оформить новые безотзывные депозиты в белорусских рублях сроками размещения свыше года с возможностью внесения дополнительных взносов согласно условиям договора», — сообщает банк.

«МТБанк» с 20 мая изменил комиссию за выдачу наличной валюты в своих кассах по карточкам других банков. Речь про карты Mastercard, Visa, БЕЛКАРТ, Мир. Комиссия теперь составляет 3% от суммы операции. Ранее она была на уровне 1%.

«Приорбанк» с 20 мая увеличил лимит по расчетам кредитными карточками до 4 000 рублей в день. «Расплачиваться на эту сумму можно в торговых точках как в Беларуси, так и за рубежом, а также в интернете, — уточняет банк. — Кроме того, в интернет-банке и мобильном приложении становятся доступны переводы с кредитной карточки на карточки „Приорбанка“ и других банков».

«Банк БелВЭБ» с 19 мая изменил условия выдачи наличных денег с текущих счетов физлиц. Банк сократил срок выполнения заявок на снятие наличных до пяти дней. Отсчет идет со следующего дня, в который обратился клиент.

Этот банк также с 20 мая повысил ставки по валютным депозитам физлиц. Это касается срочного безотзывного банковского вклада «Персональный». К примеру, ставка по вкладам в долларах или евро на 13 месяцев — 7,6%. Однако минимальная сумма депозита составляет 100 тысяч долларов или евро.

«Технобанк» повысил процентную ставку по безотзывному рублевому вкладу «Максимум» — до 20% годовых (деньги нужно разместить на 370 дней). Это на 2,75 процентных пункта больше, чем было ранее. «Ставка увеличится для физлиц с даты подписания допсоглашения по договорам срочного банковского вклада, заключенного до 1 марта 2022 года», — уточняет банк.

«БТА Банк» предупреждает, что с 20 мая приостановлено получение и отправка переводов денежных средств с помощью платежной системы «Юнистрим». Причина — технические проблемы на на стороне платежной системы, утверждает финучреждение.

«БТА Банк» выпустил обновления для мобильного приложения для Android-устройств в Google Play. «Теперь доступны следующие функции: перевод денежных средств между своими счетами и управление услугой 3-D Secure», — уточняет банк.

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