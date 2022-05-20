Глава ЛЖД доволен результатами контейнерного поезда из Украины в обход Беларуси 4 20.05.2022, 15:42

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Вчера первый контейнерный состав вернулся на Каунасский интермодальный терминал.

Глава Литовской железной дороги Эгидиюс Лазаускас выразил удовлетворение результатами пилотного проекта по перевозкам с Украиной через Польшу. Вчера первый контейнерный состав вернулся на Каунасский интермодальный терминал.

«Текущая цена около 60 тыс. евро туда и обратно. Вопрос в том, сколько бы это стоило, если бы таких грузов было значительно больше и сработала бы экономия на масштабе. В любом случае окупился — извлечено много уроков и будут приняты решения, как улучшить эти услуги, потому что, на наш взгляд, есть очень хорошие перспективы», — сказал глава ЛЖД, передает BNS.

Пока ЛЖД планирует, что контейнерный состав на 1,5 тыс. т груза будет курсировать из Украины в Литву раз в неделю. Заключено лишь несколько договоров на перевозку.

Надо отметить, что проект ЛЖД предполагает, что поезд курсирует от границы Украины до Каунаса по европейской колее, то есть дополнительная перегрузка между Литвой и Польшей не требуется.

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