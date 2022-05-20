В Минобороны Украины назвали самые «горячие точки» на Донбассе и главную цель РФ
- 20.05.2022, 16:01
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Враг пытается наступать в направлении Новомихайловки.
Российские оккупанты хотят окружить украинские войска в районе Лисичанска и Северодонецка.
Об этом во время брифинга сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет УНИАН.
На Харьковском направлении, отметил он, враг пытается удержать захваченные им рубежи и ведет огонь из артиллерийских систем. В частности, был осуществлен обстрел в районе Дементьевки, которая находится к северу от Харькова.
На Славянском направлении украинские войска отражают наступление российских подразделений. Артиллерийский огонь враг ведет вблизи линии соприкосновения в районе Изюма.
"Интенсивные боевые действия продолжаются на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях. Основная цель российских оккупантов – окружить наши войска в районе Лисичанска и Северодонецка", – отметил спикер МОУ.
На Бахмутском направлении, добавил он, украинские защитники сдерживают наступление российских войск, которые пытаются овладеть новыми рубежами в районе Попасной.
"На Кураховском направлении наши войска дают отпор противнику, который при поддержке артиллерии и авиации пытается наступать в направлении Новомихайловки в 10-ти километрах к югу от города Марьинка", – сообщил Мотузяник.
На Криворожском и Херсонском направлениях, отметил он, оккупанты ведут артиллерийский огонь в сторону позиций украинских войск и стараются оборудовать вторую линию обороны.