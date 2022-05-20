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Кризис в регионах Беларуси нарастает неравномерно

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  • 20.05.2022, 16:14
  • 3,640
Кризис в регионах Беларуси нарастает неравномерно

Снижение экономики в региональном разрезе представляет собой любопытную картину. 

Снижение экономики Беларуси в региональном разрезе представляет собой любопытную картину. С одной стороны, валовый региональный продукт снижается по всем областям, с другой – темпы снижения различные.

Среди экономик отельных регионов рост по отношению к прошлому году демонстрирует только Гродненская область. Могилевская и Витебская области ушли в минус с апреля. Столица и Минская область, а также Брестская и Гомельская области, падать начали уже с марта текущего года.

Существеннее всего за январь-апрель 2022 года упала экономика Минской области – на 4,9%. Минимальные потери наблюдаются в экономике Могилевской области (-1%). Таким образом, кризис в регионах нарастает, но этот рост распределен неравномерно.

Можно предположить, что проблемы в сфере нефтепереработки (Гомельская и Витебская области), а также экспорте калийных удобрений (Минская область) начали куда острее ощущаться из-за введенных ранее санкций. А проблемы в транспортной сфере оборачиваются большими трудностями для экономик всех регионов, ведь эта отрасль ранее успешно реализовывала удачное расположение страны в целом, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

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