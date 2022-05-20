Дельфины оказались способны к самолечению 1 20.05.2022, 16:19

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Они считаются одними из самых умных животных на планете.

Международная команда ученых пришла к выводу, что дельфины намеренно трутся об определенные виды кораллов, чтобы справиться с грибковой инфекцией. Оказывается, такие кораллы обладают лечебными свойствами.

Дельфины считаются одними из самых умных животных на планете. Например, они отличаются поведением, напоминающим орудийную деятельность. Афалины, скажем, часто отламывают куски губок, чтобы раскапывать ими ил в поисках пищи. Существуют убедительные доказательства того, что некоторые специфические звуки (свистки) дельфины используют для индентификации или вызова друг друга.

По сути, это означает, что представители данного семейства китообразных дают друг другу имена и запоминают их. Другие исследования показали, что дельфины наряду со слонами и гоминидами (включающими людей и человекообразных обезьян) обладают самосознанием, то есть осознанием себя как личности, отдельной от других.

Неудивительно, что в дельфиньем мире часто происходят поразительные открытия. Одно из последних принадлежит ученым из университетов Юстуса Либиха Гиссена, Штутгарта (Германия) и Цюрихского (Швейцария), а также Управления морских парков Красного моря (Египет). Выводы о своей работе они представили в журнале iScience.

Исследователи впервые наблюдали, как дельфины трутся о кораллы в северной части Красного моря, у берегов Египта. Надо сказать, большинство исследований этих китообразных проводится с поверхности воды, но на этот раз ученые наблюдали за дельфинами в воде, погружаясь вместе с ними на дно. И все не зря: так удалось заметить, что животные не просто чешутся о рифы, а делают это избирательно — трутся только об определенные виды кораллов. Причину подобной избирательности авторы работы и решили выяснить.

Ученые собрали образцы облюбованных дельфинами кораллов и, проанализировав их свойства, пришли к выводу, что при трении о них приходят в возбуждение крошечные полипы, выделяющие особую слизь. Масс-спектрометрический анализ высокого разрешения показал, что кораллы вида Rumphella aggregata, Sarcophyton sp. и губки Ircinia sp. содержат 17 активных метаболитов, обладающих антибактериальными, антиоксидантными, гормональными и токсическими свойствами.

Поэтому ученые предположили, что дельфины трутся о кораллы для того, чтобы регулировать микробиом своей кожи. Дело в том, что эти животные, как и многие другие, подвержены грибковым заболеваниям, а лекарственные кораллы помогают в их лечении и профилактике. «Дельфины делают почти то же самое, что и мы, когда принимаем душ по утрам и вечерам», — отметила первый автор исследования Гертруда Морлок.

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