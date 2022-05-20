Россия останавливает поставки газа в Финляндию 5 20.05.2022, 16:38

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Хельсинки отказались платить в российских рублях.

Российский «Газпром» остановит поставки газа в Финляндию с 21 мая из-за отказа страны платить по контракту в российских рублях.

Россия прекратит поставки своего газа в Финляндию с субботы, 21 мая, из-за отказа страны платить за топливо рублями, пишет «Новое время».

Об этом сообщает финская государственная газовая компания Gasum.

«Импорт природного газа из России по контракту на поставку Gasum будет прекращен в субботу, 21 мая в 07.00», — говорится в сообщении компании.

Соответствующее сообщение от «дочки» «Газпрома» финская компания получила днем в пятницу, 20 мая.

Гендиректор Gasum Мика Вильянен назвал прекращение доставок по контракту досадным, но добавил, что компания была готова к такому сценарию. При условии отсутствия сбоев в газотранспортной сети компания сможет обеспечить всех потребителей газом в ближайшие месяцы, отметили в Gasum.

Ранее компания отказалась платить за российский газ рублями.

Напомним, что 27 апреля российский «Газпром» приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу.

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