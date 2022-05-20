Грозное оружие против россиян: как гаубица М777 от США поможет ВСУ 5 20.05.2022, 16:45

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Это оружие показало свою мощь во многих горячих точках планеты.

Представьте себе артиллерию, которая накрывает 2 российских Воронежа или пол Москвы – более тысячи квадратных километров. Именно на это способна 155-миллиметровая прицепная гаубица М777, находящаяся на вооружении Украины, пишет 24tv.ua.

Гаубицу разработала британская компания BAE Systems. Это самый большой в Европе оборонный подрядчик.

М777 уже показали свою мощь во многих горячих точках планеты: Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене. Теперь гаубицы покажут себя и в Украине.

Достоинства М777

Прицепная гаубица М777 – улучшенная версия уже привычной миру М982. Однако она легче, практичнее и скорострельнее. Оружие весит 4 тонны, а это позволяет транспортировать его на поле боя даже вертолетами.

Кроме этого, это одна из самых дальнобойных гаубиц в мире. Комфортная дальность стрельбы от 24 до 37 километров, а рабочий темп стрельбы – 2 выстрела в минуту. В интенсивном режиме пушка может насыпать 5 снарядов, а максимальный режим позволяет выпустить 7 снарядов в минуту. К тому же для работы с М777 требуется 8 человек.

Россияне не успеют ничего сделать

Стоимость такой пушки от трех миллионов долларов. Однако окончательная цена зависит от модификации. М777 имеет варианты с механически-оптическими системами наведения и прицеливания или полностью цифровыми системами управления огнем. ВСУ получили как раз новейшие варианты этого грозного оружия.

Такие технологии позволяют гаубице самостоятельно определять местоположение, а значит быстрее и эффективнее вычислять параметры для наведения на цель.

Чтобы развернуть М777, нужно всего 3 минуты, а собрать ее для транспортировки можно еще быстрее – всего за 2. Итак, за 10 минут можно приехать, набросать россиянам снарядов на головы и поехать. За это время они даже не успеют разложить свой арсенал, а дать ответный залп – и подавно.

Особые снаряды

До сих пор говорилось только об обычных снарядах к гаубице М777, но бывают и необычные. В частности, Канада передала нашим Вооруженным Силам высокоточные М982 Excalibur. Это 48-килограммовый, управляемый GPS-системами снаряд стоимостью в 112 тысяч долларов за единицу.

Если учитывать все его характеристики, то цена справедлива. Обычные артиллерийские боеприпасы не всегда бьют прицельно, потому что их радиус отклонения может достигать нескольких десятков метров. Очевидно, есть риск задеть посторонние объекты и не поразить вражескую цель. Excalibur позволяет крушить врага, даже когда тот прячется во дворах, ведь радиус отклонения такого снаряда до 4 метров.

В сочетании с М777 прицельный огонь по позициям врага можно вести с расстояния до 40 километров, а это достойное расстояние как для артиллерийской системы. Преимущество Excalibur еще и в том, что его можно использовать с любой гаубицей 155 калибра образца НАТО.

То есть, французские CАУ CAESAR или немецкие PhZ 2000 тоже можно использовать с такими снарядами. Благодаря таким артиллерийским системам Вооруженные Силы Украины получили важное преимущество над врагом.

Победит советскую артиллерию

Артиллерия – это база в любой войне. Именно с помощью этих систем уничтожают бронетехнику врага, наносят удары по центрам обеспечения и управления. Именно благодаря артиллерии можно отрезать врага от тылового снабжения и тыловых поставок.

Российские, а правильнее было бы сказать советские артиллерийские установки, обстреливают наши позиции с расстояния в 20 – 30 километров. Современные западные системы позволяют ВСУ вести огонь с большей дистанции и разбивать врага без потерь в собственной технике. И что важно – прицельно.

В Украине тоже есть управляемые снаряды натовских образцов. К примеру, реактивная система залпового огня "Ольха". Несмотря на то, что радиус отклонения там достигает 15 метров, ВСУ успешно их используют. Представьте, какие результаты показывают 155-миллиметровые гаубицы М777, которые стали началом новой истории Вооруженных Сил Украины.

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