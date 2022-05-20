«Мы выполнили долг до конца» 1 20.05.2022, 17:08

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Жена защитника мариупольской «Азовстали» зачитала его письмо в Стамбуле.

Женщины и матери защитников "Азовстали" просят Турцию стать гарантом сохранения жизней воинов. Об этом заявили сегодня на брифинге представительницы родных бойцов гарнизона "Мариуполь", которые находятся в Турции с целью получить содействие и поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана в спасении защитников "Азовстали".

Жена защитника "Азовстали" Наталья Зарицкая поблагодарила представителей власти Турции за проведенные встречи и поддержку, а также представителей украинской диаспоры в Турции, посла Украины в Турции.

"Сегодня мы выражаем надежду и веру в то, что турецкая сторона будет гарантом жизни наших воинов, которые достойно защищали свою Родину. На заводе "Азовсталь" происходит не война, а убийства. Все смерти лежат не в плоскости политических или юридических вопросов, они лежат в плоскости разрушения человеческих ценностей... Я хочу, чтобы весь мир сейчас понял, что там происходит безумное, бешеное, низменное убийство", - сказала Зарицкая.

По ее словам, сейчас, когда проводится эвакуация бойцов из "Азовстали" на оккупированные территории, защитники находятся "на пути из ада в ад, каждый сантиметр этого пути сопровождается смертельной опасностью".

Жена пограничника из гарнизона "Мариуполь" Ольга Керод зачитала послание бойца, который пока еще находится в катакомбах "Азовстали" и был на связи незадолго до этого брифинга.

"Мы выполнили свой долг до конца и выходим с завода непобежденные и с гордо поднятой головой. Сохранение жизни наших собратьев – это приоритет и главная задача в сложной ситуации, в которой мы оказались. Уверен в дальнейшей поддержке нашего контингента правительством Украины и всем цивилизованным миром. Слава Украине!", - говорится в послании.

Женщины отметили, что верят и надеются, что Турция не будет стоять в стороне от гуманистических ценностей.

Мать бойца "Азова" Наталья Кравцова подчеркнула, что, согласно Женевской конвенции, Турция может стать третьей стороной, международным наблюдателем за тем, что происходит в лагерях с пленными, где будут находиться бойцы из "Азовстали", или может участвовать, контролировать обмен на военнопленных российской стороны, или же как третья сторона забрать бойцов в Турцию и держать там до окончания войны.

Кроме того, женщины заявили о намерении создать общественную организацию по защите прав пленных бойцов.

Как отметила Зарицкая, зная о пытках и надругательстве, жестоком обращении и убийствах украинцев, которые совершали российские оккупанты в Киевской области, родные защитников "Азовстали" хотят помешать тому, чтобы такая судьба постигла их мужей, сыновей.

"Мы, жены и матери, хотим создать организацию – общественный комитет защиты прав украинских военнослужащих, попавших в плен. Его основная задача - скорейшее возвращение наших мужчин домой. Мы будем призывать мировые медиа, лидеров государств, лидеров моральных и религиозных сообществ к обеспечению сохранения жизней наших мужчин и женщин, которые сейчас находятся за гранью жизни и смерти", - сказала Зарицкая.

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