Какие документы в Беларуси водитель должен иметь при себе? 20.05.2022, 17:15

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В апреле были введены изменения.

Начальник отделения ГУ ГАИ МВД Александр Шевченко рассказал, какие документы должен при себе иметь водитель, сообщает aif.by 18 апреля 2022 года издан указ №145 «О совершенствовании организации дорожного движения», которым скорректированы правила дорожного движения. Основная часть изменений вступает в силу в октябре 2022 года.

«Корректируется перечень документов, которые водитель должен иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ. Остаются, по сути, два документа - это водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта. В ряде случаев необходимо иметь страховку.

Если она на бумаге, то все еще нужно будет бумажный вариант возить, если в электронном виде, то допускается не иметь ее при себе. Также дополняется один документ, который водитель в отдельных случаях обязан иметь при себе и представлять. Это документ, подтверждающий правомерность установки опознавательного знака «инвалид» на транспортном средстве. То есть, если он установил такой знак, соответственно, либо у него удостоверение инвалидности, либо документы, подтверждающие, что он перевозит таких лиц», - рассказал Александр Шевченко.

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