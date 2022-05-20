Ученые обнаружили под Стоунхенджем удивительную находку 20.05.2022, 17:22

Открытие было сделано с использованием сочетания традиционных археологических методов и новейших технологий.

Археологи раскопали под Стоунхенджем тысячи ям, которые, как полагают, использовались доисторическими охотниками. Некоторым из ям более 10 000 лет. Одна из них была 4 метра в ширину и 2 метра в глубину, что делало ее самой большой в своем роде на северо-западе Европы, сообщили исследователи Университета Бирмингема и Гентского университета. Об этом пишет Art News (перевод — lenta.ua).

Все это место датируется периодом между 8200 г. до н.э. и 7800 г. до н.э., что свидетельствует о древнейшей деятельности охотников-собирателей вокруг Стоунхенджа в яме периода мезолита, который последовал за последним ледниковым периодом. В то время, когда была вырыта самая большая известная яма, знаменитый загадочный каменный круг еще не был возведен.

Чтобы найти место захоронения, исследователи использовали метод, известный как электромагнитная индукция, который использует электропроводность почвы для оценки данных.

Открытие было сделано с использованием сочетания традиционных археологических методов и новейших технологий. В процессе была проведена электромагнитно-индукционная съемка, при которой электрический ток передается через землю для оценки информации под землей. Это было первое такое всестороннее исследование, проведенное в Стоунхендже.

Пол Гарвуд, старший преподаватель предыстории Бирмингемского университета, сказал, что обнаруженные ямы не были «моментальным снимком одного момента времени.

Следы, которые мы видим в наших данных, охватывают тысячелетия, о чем свидетельствует временной интервал в 7000 лет между самыми старыми и самыми последними доисторическими ямами, которые мы раскопали», — сказал он.

От ранних охотников-собирателей до обитателей ферм и полевых систем более позднего бронзового века археологические находки , которые мы обнаруживаем, являются результатом сложного и постоянно меняющегося заселения ландшафта».

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