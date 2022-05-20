Как на самом деле выглядят дороги в регионах

Как на самом деле выглядят дороги в регионах3
- 20.05.2022, 17:51
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В Беларуси ремонт дорог стал роскошью.
На снимках состояние дорог в деревне Подгорье (Могилевский район), пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Как отмечают местные жители, единственный кусочек хорошей дороги в Подгорье — это заезд к частному предприятию «Авансум». Остальные дороги — или то, что от них осталось — в ужасном состоянии.
Таким же удручающим выглядит состояние местного моста, а также заезда к остановке городского автобуса. К слову, по этой дороге ходит регулярный городской маршрут № 20 из Могилёва.