Белый фрак весь в крови 8 Леонид Невзлин

20.05.2022, 17:54

10,432

Леонид Невзлин

Абрамович – столп путинской России.

Кирилл Серебренников призывает вывести из-под санкций Романа Абрамовича. Дескать, и культуре помогал, и независимые фильмы спонсировал, и самому Серебренникову помог доехать до фестиваля в Каннах (именно там и прозвучало режиссерское слово в защиту Абрамовича).

Ну вот что сказать на это, только руками развести. Режиссер Серебренников хлебнул от режима по полной, но остался таким же наивным дитятей? Роман Абрамович – столп путинской России, человек, наряду с Юмашевым, Дьяченко и Волошиным, приведший к власти чудовище, развязавшее войну в Украине.

На культуру Абрамович, этот ходячий путинский кошелек, распределял копейку, а остальные 99 шли на укрепление власти чекистов, вооружение захватнической армии и организацию убийств в России и мире. Это видно всем, кроме Серебренникова и других деятелей культуры? Не верю, что они настолько наивны, что правда думают, что вот сейчас они закроют глаза, и вернется прежняя жизнь, в которой постановки, спонсорство и добрый меценат.

Нет. Мир, благодаря Абрамовичу, стал намного хуже, и нынешние санкции – лишь малая доля воздаяния за его подлость. Настоящее наказание еще впереди. Когда-нибудь Серебренникову станет очень стыдно за ходатайство за Абрамовича. О чем он, добившись очередных творческих успехов, надеюсь, расскажет в Каннах в следующем году.

Леонид Невзлин

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».