Четверо жителей Витебска «похоронили» Лукашенко на кладбище 9 20.05.2022, 18:11

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Что было дальше?

В суде Витебского района завершился судебный процесс над политзаключенными Ириной Перцовой, Артемом Латышевым, Екатериной Макаревич и Юлией Лабуновой. Их приговорили от 2 до 4,5 лет лишения свободы, сообщают читатели belsat.eu.

Все четверо были задержаны в сентябре 2021 года, и 7 месяцев до суда провели в витебском СИЗО. Их судили по трем статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: ч. 2 ст. 339 («Злостное хулиганство»); ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»); ст. 341 («Порча имущества в других общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления»). В частности их обвиняли в зависимости от участия в порче баннера с изображениями сотрудников ГАИ, инсценировке «захоронения Лукашенко» на Витебском кладбище «Орехово», демонстративном сожжении государственных газет и в том, что они разбили импровизированный телеэкран с наклеенным портретом Григория Азаренка.

В итоге судья Михаил Зубеня осудил Артема Латышева на 4 года и 6 месяцев колонии общего режима, Екатерину Макаревич – на 3 года и 6 месяцев, Юлию Лабунову – на 3 года и 6 месяцев, Ирину Перцову – на два года.