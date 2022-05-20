Испания поддерживает вступление Украины в ЕС 2 20.05.2022, 18:15

Страны ждут доклад Европейская комиссия, который будет опубликован в июне.

Испания поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и ждет июньский доклад Еврокомиссии. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает Reuters (перевод — unian.net).

В июне Европейская комиссия опубликует отчет о том, принимать ли заявку Украины на вступление в ЕС. Вероятно, это станет затяжным процессом, который уже вызывает разногласия внутри Евросоюза.

Украина, в которую вторглась Россия, стремится к скорейшему вступлению в ЕС, против чего возражают такие страны, как Нидерланды и Хорватия.

Однако Альбарес отметил, что Испания поддержит принятие Украины, если только в июньском докладе Еврокомиссии не будет возражений на этот счет.

"Если отчет Европейской комиссии будет одобрительным, Испания поддержит стремление Украины стать кандидатом, а затем главы государств и правительств встретятся, чтобы обсудить пути этого", - сказал он.

Глава МИД Испании также поддержал недавнее предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской политической сообщества нового типа, которое позволит присоединиться странам вне блока, в частности Украине и Великобритании.

"Европа должна самоопределиться перед лицом будущих вызовов и будущего расширения, если это произойдет. Идея (Макрона) находится в рамках этих размышлений, и Испания приветствует все, что содействует процессу европейской интеграции", - сказал Альбарес.

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