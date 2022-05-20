Медики назвали самые полезные продукты для суставов 3 20.05.2022, 18:19

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Специалисты дали важные рекомендации.

Остеоартрит – самая распространенная форма артрита, которой подвержены все суставы в человеческом организме, пишет medicina.ua. Чаще всего этому заболеванию подвержены колени, позвоночник, руки и бедра. Чтобы облегчить свое состояние, надо не только выполнять предписания врача и принимать лекарственные препараты, но и пересмотреть свой рацион.

Какие продукты должны присутствовать в вашем рационе?

Некоторые продукты укрепляют соединительную и костную ткань, помогают организму преодолевать заболевания и воспалительные процессы. Если ваш диагноз – остеоартрит, обязательно ешьте белую жирную рыбу, содержащую большое количество Омега-3 кислот. Полиненасыщенные жирные кислоты обладают выраженным противовоспалительным свойством. В дополнение к рыбе обязательно употребляйте масло авокадо, оливковое масло, снижающие уровень холестерина в крови.

На вашем столе должны присутствовать качественные молочные продукты, богатые кальцием, протеином и витаминами. Они повысят прочность костного аппарата и облегчат болевой синдром при остеоартрозе. Не забывайте о листовых овощах, например, мангольде. Они богаты антиоксидантными и фитохимическими веществами, помогают кальцию абсорбироваться, а иммунной системе работать без перебоев.

Справиться с обострением остеоартрита поможет брокколи. В нем содержится большое количество сульфорафана, замедляющего прогрессирование заболевания. Также советуем отказаться от кофе, заменив его качественным зеленым чаем. Зеленый чай замедляет скорость повреждения хряща и уменьшает воспалительный процесс. Также советуем включить в повседневный рацион орехи чеснок. Они повышают защитные свойства организма.

От чего лучше отказаться при остеоартрите?

Остеоартрит – это воспалительный процесс, и некоторые продукты способны воспаление уменьшать, а другие, наоборот, усиливать. Старайтесь избегать сахара, вызывающего освобождение цитокинов, усугубляющего воспаление. Сведите к минимуму употребление красного мяса, негативно влияющего на состояние жировой и хрящевой тканей. То же самое касается белого риса и простых углеводов.

Помимо блюд-защитников существуют и кулинарные ингредиенты, которых следует избегать. Так, насыщенные жиры и масла оказывают негативный эффект не только на суставы, но и на сердечно-сосудистую систему, способствуют набору веса. То же относится и к так называемым транс-жирам (гидрогенизированные аналоги растительных жиров). Они часто встречаются в готовых соусах, жареном фаст-фуде, бутербродных пастах. Обилие углеводов в пище перегружает нашу печень, что часто ведет к воспалениям в нашем теле.

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