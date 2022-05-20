Прикроют небо: ВСУ вооружат немецкими самоходными установками Gepard 5 20.05.2022, 18:40

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Gepard предназначен для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей.

Вооруженные силы Украины уже в июле смогут получить первые зенитные самоходные установки Gepard от Германии. Украине передадут 15 единиц техники, пишет немецкое издание Bild (перевод - «Главред»).

Это результат переговоров между министром обороны Кристины Ламбрехт и ее украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Gepard базируются на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром. Помимо воздушных целей, они также могут сражаться с наземными целями.

Gepard предназначен для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей.

Вооружение:

Калибр и марка пушки 2 × 35-мм

Тип пушки нарезные автоматические

Дальность стрельбы, км 4

Пулемёты 1 × 7,62-мм MG-3.

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