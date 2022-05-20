Какие дома в Вилейском районе можно купить за одну базовую 3 20.05.2022, 18:44

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Некоторые - недалеко от «большой» воды.

Готовые к жизни и ударному труду дачи — это прекрасно. Но обустроенные «фазенды» стоят денег и, чаще всего, немалых. Впрочем, есть и другой вариант — более трудоемкий, требующий моральных сил и времени, но зато почти бесплатный. Речь о позабытых-позаброшенных деревенских домах, которые государство распродает за символические суммы (начинают, конечно, со ставок посерьезнее, но нередко все сводится к ней — одной базовой).

Onlíner проехался по Вилейскому району (передовому в плане распродажи ветхих домов) и посмотрел варианты, которые можно купить всего за 32 рубля. Некоторые — недалеко от «большой» воды.

Подготовить заброшенный дом к продаже — дело небыстрое и сложное: то, что хата стоит одна-одинешенька двадцать лет кряду, еще не значит, что ее можно тут же выставлять на продажу. Прежде чем лот попадет на аукцион, сельисполком должен проделать огромную работу: связаться с БРТИ для оценки, найти наследников, пройти суды. И только после этого заброс превращается в полноценный объект. На «обработку» только одного экземпляра может уходить до полугода. Но что еще остается делать, если хочешь вдохнуть жизнь в стены, которые давно не видели хозяйской руки.

Посмотрим же на варианты, которые будут продавать уже в следующем месяце — после 7 июня.

Деревня Зольки, улица Центральная, 26

117 километров от МКАД

Деревня хоть и находится в Вилейском районе, но от того самого водохранилища, на котором так любят отдыхать белорусы, расположена далековато. Однако не стоит расстраиваться: у Золек свои водные радости — почти под боком озеро Вишневское, а когда захочется чего-то более масштабного, можно и до Свири либо Нарочи проехаться (30 километров по ровным дорогам, согласитесь, не расстояние, когда речь идет о таких жемчужинах).

Нужный нам дом находится ближе к концу главной улицы совсем небольшой деревеньки. Гостей встречают старые деревья, будто защищающие хату от возможных невзгод и ненастья. Потемневшие фасады, мох на шиферной крыше, держащийся на честном слове колодец — очевидно, жизнь давно ушла из 26-го дома. Однако сруб не выглядит совсем уж развалюхой: постройку не перекосило, а бревна не рассыпаются от взгляда. Общая площадь дома — всего 20 «квадратов» (одна жилая комната).

— Зольки — деревня небольшая, сегодня в ней постоянно проживает 23 человека. В основном это пенсионеры, пожилые люди. На зиму бóльшую часть местных жителей родственники забирают в город, так что тут становится совсем тихо. Да и в целом это деревня для тех, кто устал от города, от общения, ищет уединения, — объясняет, как обстоят дела на местности, инспектор Ижского сельисполкома Светлана Геннадьевна. — Не поверите, но к нам порой приходят покупатели именно с таким запросом: я хочу отдохнуть от людей, предложите мне место, чтобы никого рядом не было.

Магазинов в Зольках по понятным причинам нет. Автолавка приезжает раз в неделю, так что самое необходимое купить можно. Если же чего-то не хватает, да и просто хочется развеяться, приобщиться к цивилизации, надо ехать в Лыцевичи — километров пять, и вы в центре агрогородка, где есть государственные и частные магазины, детский садик, школа, бар. Что касается общественного транспорта, то в Зольки ходит несколько автобусов в день, но из Вилейки. Без собственного авто добираться будет тяжко.

— Вокруг Золек в основном поля, поэтому на лесные прогулки рассчитывать не стоит, за грибами и ягодами придется подъезжать на машине. Зато до озера Вишневское — всего восемь с небольшим километров. Там оборудованы места для купания, люди с удовольствием проводят время.

Для отдыха, для отшельничества это замечательное место. Но жить постоянно там будет некомфортно, особенно семьям с детьми. Это надо учитывать.

Дом пустует больше десяти лет. За «чистоту» сделки переживать не стоит: мы прошли все суды, наследники никаких претензий не имеют. Есть официальные отказы от них. Земля, к сожалению, не оформлена, документы надо будет делать. Оформить можно сразу 25 соток. И еще под ЛПХ взять, если нужно: пишется заявление, и земля выделяется, — вдохновляет на сельскохозяйственные подвиги специалист.

Деревня Макаричи, улица Центральная, 12

130 километров от МКАД

В Ижском сельисполкоме признаются: «отрабатывают» в первую очередь дальние и глухие деревни — те, в которых много заброшенных домов. Все для того, чтобы привести территорию в порядок: новые хозяева, как правило, не жалеют сил и средств, раз уж решили взяться за «реновацию».

Вот и Макаричи, спрятавшиеся за Зольками, не могут похвастаться обилием жителей.

— Все деревни, в которых мы сейчас продаем дома, однотипные: небольшие, без магазинов, амбулаторий и тому подобного. Из постоянных жителей — одни пенсионеры. К сожалению, в шаговой доступности нет рек и озер — того, что так привлекает горожан. В общем, варианты для любителей тишины и простой загородной жизни.

При этом все дома вполне пригодны для проживания. Да, понятное дело, вложиться надо будет, но уже в этом сезоне можно будет насладиться летом и природой.

А потом постепенно можно и печки восстановить, еще что-то сделать. Была бы основа, — обрисовывает картину Светлана Геннадьевна.

В Макаричах нас ждет 28-метровый дом, обшитый снаружи планкеном и покрашенный с лицевой стороны в яркий желтый цвет. Крыша нуждается в скорейшей замене: в нескольких местах уже видны дырки. По соседству — крепкие и ухоженные дома. Можно, приложив усилия, влиться в их ряды.

— Раз в неделю в деревню приезжает автолавка, транспортное сообщение такое же, как с Зольками, — по нашей ветке ездят одни и те же автобусы. К слову, здесь дома часто покупают дачники: им нравится место. И цена. Как результат — красивая придомовая территория, поделки и украшения на участках. Приятно посмотреть.

К деревне ведет нормальная дорога, проехать всегда можно.

Люди, когда заходят в заброшенные дома, обычно сразу пугаются: где-то печки разваленные, где-то еще что-то. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Ничего сверхъестественного, что нельзя было бы исправить, там нет.

В районе есть специалисты, которые работают с деревом и из заброшенных домов такую красоту делают, что только диву даешься. Заменили нижние венцы, подняли сруб, обшили дома, сделали крышу — и вот уже совсем другой вид, — делится впечатлениями специалист.

Электричество в этот дом, как и во все другие, заведено (без долгов по лицевому счету). Водопровода и канализации нет, что вполне понятно. Колодцы старые, так что чистить и чистить, а лучше сразу пробивать свою скважину. Земля не оформлена, заполучить можно 25 соток.

Деревня Тарасовичи, улица Центральная, 21

140 километров от МКАД

Это самая далекая точка на сегодня (если считать от Минска). Дорога от МКАД до деревни займет около двух часов. Для чего же так далеко ехать? Ради природы, воздуха и озера Нарочь в 20 километрах (до Свири чуть меньше).

Что касается дома, то он, безусловно, нуждается в уходе и «лекаре». Но в целом вполне себе ничего. Визуально печки в нормальном состоянии, не разрушены, но все надо проверять и прочищать. Пол лучше поменять, он шаткий (что и не удивительно — годы запустения сказываются).

— В Тарасовичах у нас всего два постоянных жителя. Наверное, это самое уединенное место из возможных: полностью принадлежишь сам себе. Свободных домов здесь хватает. И если какая-то компания друзей захотела бы жить за городом по соседству, то в Тарасовичах это бы удалось сделать — хоть свою общину организуй, — подкидывают идею в сельисполкоме.

Также в деревне есть действующая церковь.

Агрогородок Ижа

90 километров от МКАД

Из тихих деревень перенесемся в агрогородок Ижа — центр сельсовета, где есть все необходимое для жизни. Кроме отделения банка или хотя бы банкомата/инфокиоска (об этом местные пока только мечтают).

— У нас порядка 500 жителей, есть дети, молодежь. Летом ко многим приезжают родственники, так что не соскучишься. И мы будем очень рады, если появятся новые жители — за свой агрогородок мы очень переживаем, хотим, чтобы работали школа и детский сад, — говорят в сельисполкоме.

Из благ цивилизации в Иже можно найти почтовое отделение, амбулаторию, больницу сестринского ухода, частный продовольственный магазин и еще один государственный. Помочь могут и с работой: есть агрофирма, лесничество.

Неподалеку — речка Нарочанка: купайся, рыбачь, получай удовольствие от жизни. Вокруг Ижи — леса. Еще один плюс в копилку выставленного на продажу дома.

Но вернемся к срубу: уже больше десяти лет 46 квадратных метров обходятся без хозяина. Окна заколочены, кровля начинает расползаться. Торги по дому начинались с 3400 рублей, но хозяин так и не нашелся, поэтому сейчас за хату просят всего 32 рубля. Золото, а не цена.

— Обратите внимание на участок: он ровный и достаточно ухоженный, ничего не надо выкорчевывать, спиливать. Дом сам по себе хороший, сруб крепкий, а вот печки — да, развалились полностью. То есть надо будет вынести немало мусора, повычищать.

В целом интерес к заброшенным домам есть: люди ездят, смотрят, оценивают. Да и мы стараемся выставлять только то, что выглядит прилично и может в дальнейшем использоваться.

Совсем ветхие постройки идут под снос. На несколько домов из этой партии уже написаны заявления. Очень хочется, чтобы все они нашли новых хозяев, — отмечают в сельисполкоме.

Деревня Поповцы, улица Белорусская, 20

98 километров от МКАД

За срубом подороже едем в деревню Поповцы Нарочанского сельсовета. Здесь, на улице Белорусской, стоит 36-метровая хата нежно-голубого цвета. Оценили ее в 2480 рублей. Очевидно, что раньше за домом, к которому пристроен сарай, ухаживали, но, увы, все изменилось. Пожалуй, это самый печальный лот: на стенах еще висят фотографии — целая история одной семьи. И некому их ценить, некому их забрать.

Мебель также на своих местах: кровати, шкафы, столы — все покрыто слоем пыли и грязи. Трехлитровые банки, в которые раньше переливали парное молоко, позабыли, когда их в последний раз использовали.

— Деревня наша очень симпатичная, жилая, причем держится не только на стариках, как это часто бывает. Есть дети, есть молодежь, так что все в порядке в этом плане, — рассказывают в Нарочанском сельисполкоме. — Правда, своего магазина нет — ездит автолавка. Заходит рейсовый автобус.

Ближайший к Поповцам агрогородок, где есть все необходимое, называется Нарочь. Только это Нарочь Вилейского района, не надо путать с Мядельской.

Рядом с деревней протекает река Нарочанка, также кругом леса — есть где отдохнуть. Места очень красивые.

Дом, который ищет новых хозяев, находится почти в центре деревни, электричество отключено. Участок не оформлен, но рассчитывать можно на 20—25 соток. Земля досмотрена: никакого бурьяна и зарослей.

— Конечно, сюда надо вложиться, без этого никак. Но и цена за дом совсем невысокая, так что не обидно, — отмечают в сельисполкоме.

Тем, кто хочет купить один из домов (а может, и все сразу), необходимо до 07.06.2022 подать документы в отдел архитектуры и строительства Вилейского районного исполнительного комитета (Вилейка, ул. Партизанская, 40, кабинет №6). Заявления и копии документа, удостоверяющего личность, достаточно. В случае поступления двух (или более) заявок от претендентов на покупку одного дома его продажа будет осуществляться по результатам аукциона. Больше вариантов домов — на сайте администрации Вилейского района.

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