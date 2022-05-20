Тихановская - Западу: Голод или права человека - фальшивая дилемма Лукашенко 15 20.05.2022, 18:58

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Светлана Тихановская

В прошлом году режим использовал миграционный кризис.

Светлана Тихановская обратилась к странам Запада по поводу появления информации, что вскоре могут быть сняты санкции с «Беларуськалия», чтобы решить мировые продовольственные проблемы.

Тихановская отмечает:

«В прошлом году режим использовал миграционный кризис — а теперь так же использует в своих целях и продовольственный кризис.

Лукашенко создает фальшивые дилеммы: или голод, или права человека — и предлагает Западу выбирать. Такой договор с ним — вредный и аморальный. Прикрываясь беспокойствами о голоде в мире, он пытается уйти от ответственности за террор и соучастие в войне.

Давайте не забывать, за что вводились санкции против белорусского калия: за репрессии против трудящихся и гражданского общества, использование мигрантов в качестве биологического оружия, захват самолета, помощь Путину в войне.

Калий — критически важный ресурс для выживания режима. Это легкие деньги, которые идут не на пользу белорусам — а против них, тратятся на содержание армии силовиков, спецслужб, военной инфраструктуры и ведение войны.

Поэтому вернуть режиму возможность зарабатывать на калийных удобрениях — это дать ему деньги на уничтожение белорусов и украинцев.

А если мы действительно хотим противостоять войне и угрозам продовольственной безопасности, мы должны ликвидировать их источники: диктаторские режимы и все системы, которые замахнулись на главную ценность в мире — жизнь человека».

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