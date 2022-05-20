Украина подготовила проекты для запуска Международного трибунала над РФ 20.05.2022, 19:45

42 государства поддерживают Украину в Международном Суде ООН.

Украина уже подготовила проекты для запуска работы специального международного трибунала над Россией. Об этом сообщил агент Украины в Международном суде ООН Антон Кориневич.

"Украинские юристы уже подготовили соответствующие проекты для обсуждения с международными партнерами, чтобы как можно скорее запустить работу этого специального международного трибунала для наказания России", - рассказал Кориневич.

Он подчеркнул: очень важно, что 42 государства поддерживают Украину в Международном Суде ООН по созданию специального международного трибунала для наказания России. Эксперт подчеркнул, что в дополнение к тем судебным органам, которые у нас есть, Украине очень нужна именно такая солидная судебная международная поддержка, а также важно иметь портфолио о невыполнении Россией решений международных судов.

"Инициатива создания этого специального трибунала - это одна из ключевых задач, которая стоит перед украинскими юристами", - подчеркнул Кориневич.

По его словам, на сегодня Украина уже собрала солидную политическую поддержку. Это и две резолюции ПАСЕ, и резолюция парламента Литвы, и резолюция Европейского парламента.

Кориневич напомнил, что очень важные расследования проводит Международный уголовный суд, который может выдавать решения на арест высших должностных лиц РФ при признании преступлений геноцида против украинцев.

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