Ученые назвали оптимальную продолжительность сна в среднем и старшем возрасте 20.05.2022, 20:03

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В исследовании приняли участие 500 тысячам человек.

Сон занимает почти треть человеческой жизни, и это время проходит вовсе не впустую. Во сне мозг проходит глубокую «очистку» от скопившегося мусора, анализирует и упорядочивает свежий опыт и переживания дня. Однако с годами заснуть становится все сложнее, а сон — все более поверхностным. Возможно, это вносит определенный вклад и в развитие многих «возрастных» заболеваний, и в снижение когнитивных функций.

Поэтому надо стараться, невзирая на годы: как показали ученые из Великобритании и Китая, людям среднего и старшего возраста необходимо спать около семи часов в сутки. Эта продолжительность обеспечивает наилучшие показатели состояния здоровья и результаты когнитивных тестов, о чем говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Aging, пишет Naked science.

Вэй Чэн (Wei Cheng) и его коллеги использовали данные лонгитюдного исследования жителей Великобритании UK Biobank, отобрав информацию примерно по 500 тысячам участников в возрасте от 38 до 73 лет. Все они проходили серию тестов когнитивных способностей, а также заполняли детальные опросники о состоянии своего здоровья и характере сна. Для 40 тысяч участников имелись даже результаты генетического анализа и МРТ мозга.

Проанализировав эту информацию с помощью компьютерного алгоритма, ученые показали, что как нехватка, так и избыток сна негативно сказывается на целом ряде когнитивных функций, включая внимание, память, скорость реакции и так далее. Наилучшие результаты в тестах продемонстрировали люди, спящие в среднем семь часов, причем у них же отмечается более стабильное психическое и психологическое состояние — сравнительно низкий уровень тревожности, депрессии и прочее.

Эти выводы подтвердились в данных томографии. У участников, спящих существенно меньше или больше оптимального времени, наблюдались изменения в структурах, связанных с памятью и выполнением «высших» когнитивных функций. Ученые связывают это с нарушением качественной цикличности сна при его избытке или дефиците.

Ученые определили самое оптимальное «временное окно» для отхода ко сну

Как показало исследование с участием более 80 тысяч человек, определенный временной промежуток, в который мы засыпаем, связан с более низким риском развития сердечных заболеваний.

Нехватка времени «медленной» фазы, на которой в основном и происходят нужные процессы, может вести к накоплению «отходов», появлению и росту в нейронах амилоидных бляшек, которые оказывают на мозг весьма разрушительное действие. Впрочем, реальные механизмы, лежащие в основе найденной корреляции, наверняка куда сложнее, и выяснить их — дело будущего.

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