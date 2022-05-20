ВСУ эффектно сокрушили много вражеской техники 2 20.05.2022, 20:45

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Среди уничтоженного танки и инженерная техника.

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск уничтожили немалое количество бронированной и автомобильной техники оккупантов. Эффектное видео операции опубликовало Командование ДШВ ВСУ.

На видео зафиксировано, как воины-артиллеристы уничтожают расположение военной техники противника. В этот день было сожжено:

- десяток танков;

- восемь бронемашин;

- четыре единицы инженерной техники;

- около трех десятков автомобилей.

"Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины! Каждый из оккупантов будет наказан! Совместными усилиями к победе! Слава Украине!", - отметили воины.