ВСУ эффектно сокрушили много вражеской техники

ВСУ эффектно сокрушили много вражеской техники2
- 20.05.2022, 20:45
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Среди уничтоженного танки и инженерная техника.
Артиллеристы Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск уничтожили немалое количество бронированной и автомобильной техники оккупантов. Эффектное видео операции опубликовало Командование ДШВ ВСУ.
На видео зафиксировано, как воины-артиллеристы уничтожают расположение военной техники противника. В этот день было сожжено:
- десяток танков;
- восемь бронемашин;
- четыре единицы инженерной техники;
- около трех десятков автомобилей.
"Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины! Каждый из оккупантов будет наказан! Совместными усилиями к победе! Слава Украине!", - отметили воины.