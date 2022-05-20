Какой будет погода на выходных? 20.05.2022, 20:49

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Подробный прогноз по Беларуси на 21-23 мая.

21 мая погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, перемещающегося через территорию нашей страны, пишет pogoda.by.

Ожидается облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами сильные дожди. Днем по юго-западной половине во многих районах, на остальной территории местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, днем по юго-западной половине с переходом на северо-западный сильный порывистый, в отдельных районах очень сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+13°С, максимальная днем будет колебаться от +10°С по северу до +23°С по югу республики. Атмосферное давление будет падать.

22 мая в Беларуси скажется влияние фронтальной системы. Будет преобладать облачная, дождливая погода, ночью в отдельных районах страны пройдут сильные дожди. Ветер западный, с переходом на северный порывистый, ночью по юго-западной половине, днем по Брестской области сильный порывистый. Температура воздуха ночью +6..+11°С, днем +10..+17°С.

23 мая погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, осадки в основном прекратятся. Лишь ночью и утром по юго-западу республики сохранится влияние атмосферного фронта, там пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью понизится до +1..+7°С, по юго-западу до +9°С; в часы максимального прогрева температура воздуха повысится до +14..+20°С.

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