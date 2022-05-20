Зеленский рассказал об украинских пилотах, которые летали на «Азовсталь» 5 20.05.2022, 21:01

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Они, рискуя жизнью, доставляли на завод в Мариуполе еду и воду, забирали раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об пилотах, которые, рискуя жизнью, доставляли на завод «Азовсталь» в Мариуполе еду и воду и забирали раненых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

- Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению. Абсолютно героические люди, которые знали, что сложно, что долететь до «Азовстали» и привезти им лекарства, еду, воду, забрать тела, раненых почти невозможно. Все это происходило. Никто официально не мог комментировать, - сказал Зеленский.

Президент Украины рассказал, что воздушных коридоров к заводу «Азовсталь» не было из-за мощной российской ПВО.

- Много недель летчики на вертолетах, зная, что 90% не возвращаются... Представьте, что делали эти люди. Они летели туда давать им еду, воду, оружие и забирали раненых. Мы потеряли многих летчиков. Они абсолютно героические, - подчеркнул Зеленский.

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