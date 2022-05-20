Минобороны Украины: Беларусь собрала около семи батальонов на южной границе

Минобороны Украины: Беларусь собрала около семи батальонов на южной границе2
- 20.05.2022, 21:28
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Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Беларуси.
До 7-ми батальонов белорусских войск продолжают усиливать участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях, Об этом во время брифинга сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
Говоря о Волынском и Полесском направлениях, он отметил, что там обстановка существенных изменений не претерпела.
"Определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь численностью до 7-ми батальонов продолжают усиливать участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. И также сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства", - сказал спикер.