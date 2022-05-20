В России хотят отменить возрастной предел для службы в армии по контракту 6 20.05.2022, 21:41

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С инициативой выступили члены фракции «Единая Россия».

В Госдуму РФ внесли законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Сейчас он составляет 40 лет для россиян и 30 — для иностранцев. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает liga.net.

Авторы инициативы — председатель комитета нижней палаты по обороне, бывший замминистра обороны РФ Андрей Картаполов и депутат Андрей Красов. Оба — члены фракции "Единая Россия".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, для использования "высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники" требуются "высокопрофессиональные специалисты, а опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам".

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