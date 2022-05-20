Сколько сейчас стоят участки под Минском? 20.05.2022, 21:44

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Итоги сегодняшнего земельного аукциона.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Усяжского сельсовета Смолевичского района Минской области. Realt.by рассказываем об итогах торгов.

На аукцион были выставлены два лота — земельные участки в деревнях Каменка и Дубовики.

Лот № 1 — участок с кадастровым номером № 624 885 603 101 000 192 насчитывает сотки 11,21 сотки и расположен в д. Каменка на ул. Дачной.

Есть возможность подключения к наделу центрального газо-, водо- и электроснабжения. Лот был оценен в 20 000 рублей. Заявок на участок не поступило.

Лот № 2 — участок с кадастровым номером № 624885602101000120 находится в д. Дубовики на ул. Центральной.

Есть возможность подведения к нему центрального газо-, водо- и электроснабжения. Земельный надел насчитывает 14,16 сотки и был оценен в 15 000 рублей. На лот было подано 2 заявки. Он продан за 18 150 рублей, или 7 247 долларов США по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Усяжский сельсовет расположен в 30 километрах от Минска. Граничит с Озерицко-Слободским, Жодинским сельсоветами и Логойским районом.

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