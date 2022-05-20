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Литва с воскресенья не будет получать газ, нефть и электричество из России

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  • 20.05.2022, 22:00
Литва с воскресенья не будет получать газ, нефть и электричество из России

Страна полностью отказывается от российских энергоносителей.

В воскресенье Литва перестанет получать электроэнергию из РФ. Ранее литовские власти отказались от российского газа и нефти, пишет Delfi.

Оператор Nord Pool решил завершить сотрудничество с импортером электроэнергии из России. С 22 мая Литва будет закрывать потребности в электричестве собственным производством и импортом из стран ЕС. Республика имеет общие сети с Латвией, Польшей и Швецией.

"Этот рубеж очень важен не только на пути к энергетической независимости Литвы. Это еще и проявление нашей солидарности с Украиной в войне, поскольку мы не можем допустить финансирование российской военной машины на наши деньги", – заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Еще 1 мая между Литвой и Польшей заработал газопровод GIPL. Он должен обеспечить энергонезависимость государств Балтии.

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