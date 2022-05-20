Врач назвал два популярных продукта, снижающих давление 1 20.05.2022, 22:22

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Они знакомы каждому белорусу.

Японский врач-терапевт Юма Мори рассказал изданию Diamond Online (перевод — medicina.ua) о двух популярных продуктах, которые полезны при высоком кровяном давлении и холестерине. Речь идет о шоколаде и орехах.

"Флавонолы (полифенолы какао), один из видов полифенолов, которые в большом количестве содержатся в какао и темном шоколаде, активируют синтез оксида азота внутри кровеносных сосудов. Оксид азота расширяет кровеносные сосуды, поэтому употребление шоколада может способствовать снижению кровяного давления", - говорится в статье.

Шведское исследование, в котором приняли участие около 70 тысяч человек, показало, что у тех, кто регулярно ел шоколад, риск инфаркта миокарда был ниже, чем у тех, кто его не ел.

Кроме того, есть данные, что шоколад помогает предотвратить деменцию и его можно использовать для профилактики различных заболеваний.

Медик подчеркнул, что оздоровительного эффекта можно ожидать только от несладкого шоколада с высоким содержанием какао. "Я рекомендую темный шоколад - в нем содержится меньше сахара и больше какао, а также шоколад с высоким содержанием какао - более 70 процентов", - сказал Мори.

Говоря об орехах, врач отметил, что они снижают уровень "плохого" холестерина и повышают уровень "хорошего". Особенно эффективны для снижения уровня триглицеридов и "плохого" холестерина грецкие орехи, миндаль и фисташки.

Мори советует есть орехи на полдник. "Те, кто ест полдник каждый день, почувствуют себя намного лучше, если откажутся от сладостей и перейдут на орехи и шоколад. Достаточно будет даже двух раз в неделю, поэтому постарайтесь включить эти продукты в свой рацион", - заявил специалист.

Внимание! Перед употреблением проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

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