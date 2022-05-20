Битва за Донбасс: украинские воины отбили 11 атак россиян 20.05.2022, 22:33

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Бойцы сокрушили более 30 единиц техники РФ.

На Донбассе за сутки Вооруженными силами Украины отбито 11 атак российских захватчиков и уничтожено более 30 единиц вражеской техники, сообщает группировка Объединенных силю

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 11 атак врага. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", - отмечается в сообщении.

В частности, за уходящие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

- 8 танков;

- 3 артиллерийские системы;

- 10 единиц боевой бронированной техники;

- 3 специальных бронированных автомобиля;

- 6 единиц автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

При этом, оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 83 гражданских объектах, из них: 72 жилые дома, две школы, общежитие, скит Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с подсолнечными семечками и ряд хозяйственных и складских помещений.

"В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере 4 гражданских лица, еще 5 получили ранения. Сейчас продолжаются поисковые работы, спасатели до сих пор разбирают завалы", - отмечается в сообщении.

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