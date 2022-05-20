Глава Луганской ОГА: Россияне побед не имеют и с ужасом ждут контрнаступления ВСУ 1 20.05.2022, 22:57

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В распоряжении оккупантов - советская техника в резерве, которую нечем заправлять.

Российские оккупанты не имеют новых побед и с ужасом ждут контрнаступления ВСУ, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Луганщина сейчас самая горячая точка Украины, область сдерживает врага от дальнейшего продвижения в другие регионы. В Белогоровке еще не конец. Они снова полезут", - говорится в сообщении.

Также Гайдай прокомментировал заявления министра обороны РФ Шойгу по "скорой" захват оккупантами Луганской области.

"Относительно заявления Шойгу: "скоро", "в ближайшее время" рашисты возьмут под контроль Луганскую область - такой министр обороны, если не понимает сроков своих "военных операций". Воюем с "профи". Озвученная сегодня чушь - лишь для отвода глаз россиянам, чтобы те не понимали реального положения дел о том, что их рашистское войско проиграет", - заявил Гайдай.

По его данным, в распоряжении рашистов - советская техника в резерве, которую нечем заправлять.

"Орки побед не имеют, и с ужасом ждут нашего контрнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий. Всех наших территорий", - отметил Гайдай.

Также по его данным эвакуация из области завтра состоится.

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