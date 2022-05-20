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Что происходит в магазинах Могилевской области?

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  • 20.05.2022, 23:12
  • 1,886
Что происходит в магазинах Могилевской области?

В них нашли просроченные продукты.

В апреле-мае нынешнего года Госконтроль выявил факты завышения цен на продукты питания в 15 торговых объектах, сообщает пресс-служба ведомства.

Мониторинги были проведены в магазинах Бобруйского, Глусского, Климовичского, Кричевского, Круглянского и Могилевского районов. Установлено, что предельные торговые надбавки были завышены на 120 наименований товаров.

«Всего с начала года областным КГК различные нарушения законодательства выявлены в 85 (из 123) проверенных торговых объектах. В каждом втором магазине были завышены цены, в каждом третьем не соблюдались санитарные нормы и правила (в том числе продавались просроченные продукты)», — сообщает КГК.

По выявленным нарушениям 8 торговых объектов оштрафованы. Цены приведены в соответствие с законодательством.

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