Американский аналитик о войне в Украине: Наступает перелом 2 20.05.2022, 23:16

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На это влияет моральное состояние российских войск.

Переговоры между Россией и Украиной приостановлены. Это подтвердили обе стороны, однако в Офисе Зеленского подчеркнули, что Украина не отказывается от переговоров в дальнейшем, тогда, как в Кремле заявляют, что Украина якобы не хочет мира.

О том, как будет развиваться переговорный процесс между Украиной и Россией в будущем, «Апострофу» высказал политический аналитик из США Армен Чибухчян.

По словам политолога, у него складывается впечатление, что Вооруженные силы Украины без ленд-лиза неплохо справляются. Правда, это небольшое контрнаступление, но локальными контрнаступательными атаками удается потихоньку, километр за километром, освобождать украинскую землю.

"Я не хочу спешить, но такое впечатление, что перелом или уже наступил, или мы сейчас находимся в процессе перелома, учитывая моральное состояние российских войск", - заявил Чибухчян.

Кроме того, многие экономисты прогнозируют, что влияние санкций россияне начнут реально чувствовать с июля по сентябрь. Сейчас российские власти уверяют, что они перебороли ограничения, что санкции не повлияли.

"Но мы понимаем, что это для внутренней пропаганды. Россия блокирует украинские порты, и Украина не может вывезти зерно. Во многих странах мира, особенно в Африке, может начаться голод. Это шантаж. По этому вопросу будет собрание, будут решать, как разблокировать украинские порты", - отметил эксперт.

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