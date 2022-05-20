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Украинские бойцы угнали БМП командира бригады войск РФ

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  • 20.05.2022, 23:30
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Украинские бойцы угнали БМП командира бригады войск РФ

Вражеский боевую машину угнали во время осмотра места боя в 100 метрах от занятого оккупантами Северского Донца.

Военные Вооруженных сил Украины и журналист Юрий Бутусов у Северского Донца угнали у российских оккупационных войск боевую машину пехоты командира одной из бригад армии России. Предстоит распаковка БМП оккупантов.

Как сообщил украинский журналист на своей странице в социальной сети Facebook, 20 мая в ходе осмотра места боя в 100 метрах от занятого вражескими войсками берега Северского Донца был замечен и угнан БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады российской армии капитана Дмитрия Фурдуя.

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