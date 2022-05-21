Сербия присоединилась к санкциям ЕС против режима Лукашенко

Сербия присоединилась к санкциям ЕС против режима Лукашенко2
- 21.05.2022, 8:05
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Они включают в себя отраслевые ограничения против белорусской финансово-транспортной системы.
Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за поддержку российской агрессии против Украины, пишет портал European Western Balkans.
Речь идет о санкциях ЕС, введенных 8 апреля из-за «ситуации в Беларуси и участия Беларуси в российском вторжении в Украину».
Они включают в себя отраслевые ограничения против белорусской финансово-транспортной системы.